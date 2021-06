Operaio travolto e ucciso in un incidente in autostrada

È stato travolto e ucciso in un incidente stradale avvenuto sull'A2 Autostrada del Mediterraneo all'altezza di Francavilla Angitola, nei pressi dello svincolo di Pizzo Calabro in direzione di Lamezia Terme, in provincia di Vibo Valentia. Un operaio addetto alla manutenzione ha perso la vita mentre era al lavoro, investito da un veicolo in transito.

Operaio travolto e ucciso in un incidente stradale sulla A2 a Pizzo Calabro

Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso, ma per l'operaio non c'è stato nulla da fare. La polizia stradale sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente per accertare eventuali responsabilità. Attualmente il traffico in direzione sud è bloccato.

Sul posto, riferisce l'Anas, sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.