Tragico schianto in autostrada, furgoncino sotto un tir: 5 morti

Schianto in autostrada con un furgoncino che finisce contro un mezzo pesante e il bilancio dell’incidente è pesantissimo: 5 morti ed erano tutti dentro il mazzo da lavoro. E’ quanto accaduto oggi pomeriggio in un tratto di strada che si dirama dalla A21, che da Piacenza va in direzione Brescia.

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, un Fiat Doblò con a bordo 5 persone, si è schiantato ad alta velocità contro la coda di un tir fermo in coda. Il Doblò è finito sotto il mezzo pesante, dilaniato dalla forza dell’impatto e per i 5 passeggeri non c’è stato nulla da fare. Come riporta anche IlPiacenza, l’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo ai 5 passeggeri del veicolo più piccolo.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, i soccorsi del 118, ma i soccorsi alla fine sono stati inutili. La dinamica è al vaglio della Polstrada di Cremona ma dalle prime notizie , sembra che il Doblò abbia fatto tutto da solo: ha tamponato il tir. Il traffico è interrotto, chiuso l'ingresso di Fiorenzuola della diramazione A21e traffico deviato.