Boato e fiamme altissime, autocarro carico di auto prende fuoco in autostrada

Auto avvolte dalle fiamme per un maxi incendio e autostrada chiusa, con chilometri e chilometri di coda. Lunedì mattina da incubo, oggi 20 gennaio, sulla A21 Brescia-Piacenza. Intorno alle 6.30, all'altezza di Bosco ex Parmigiano in direzione Brescia, una bisarca (autocarro a due piani specifico per il trasporto di autoveicoli, ndr) ha preso fuoco probabilmente dopo un incidente. I residenti della zona sono stati svegliati da un forte boato, poi hanno visto le fiamme alzarsi alte in cielo.

L'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto di Cremona, poi la riapertura ma solo in direzione Piacenza. Per spegnere il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Cremona. Sul posto polizia stradale e vigili del fuoco stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Non risultano feriti gravi.