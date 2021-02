Il maxi incidente che ha coinvolto 25 veicoli in autostrada: due morti e decine di feriti

È di due morti e numerosi feriti il bilancio del maxi tamponamento avvenuto questa mattina lungo l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia nel territorio di Salbertrand, poco prima dell'ingresso della galleria Serre La Voute. A causare l’incidente, che ha coinvolto ben 25 veicoli, sarebbe stato il fondo stradale ghiacciato a causa della neve.

L'incidente sull'autostrada A32 tra Torino e Bardonecchia

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Susa e il personale 118 per le cure del caso agli automobilisti feriti ed alle persone decedute. Nonostante l'impegno dei sanitari sarebbero due le vittime dell'incidente. Per permettere i soccorsi, l’autostrada è stata chiusa in direzione Bardonecchia: l'uscita, fino al termine dell'emergenza, sarà a Susa.

Non è ancora chiara la dinamica del tamponamento su cui dovranno fare luce gli agenti della Stradale. Secondo quanto riferito da TorinoToday, i feriti sarebbero 31: due in codice rosso, quattro in codice giallo e ben 25 in codice verde. Intanto la Croce Rossa di Susa sta fornendo acqua e cibo alle persone rimaste incolonnate.

+ Articolo in aggiornamento +

Maxi tamponamento sull'A32 tra Torino e Bardonecchia: il video