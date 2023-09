Paura in autostrada, camion sfonda il guardrail e invade la corsia opposta

Tragedia sfiorata sull'autostrada A4, nel tratto che costeggia il comune di Calcinato, in provincia di Brescia. Poco prima delle 8 di oggi, mercoledì 20 settembre, un camion che viaggiava in direzione Milano si è schiantato contro il guardrail, finendo per sfondarlo, per poi invadere la carreggiata opposta. L’autista del mezzo pesante è stato soccorso in codice rosso e poi trasportato in ambulanza in ospedale. Le sue condizioni sarebbero meno critiche di quanto inizialmente temuto: il ricovero è avvenuto in codice giallo. Un bilancio che senza dubbio poteva essere più pesante, vista la dinamica. Fortunatamente, nessun altro veicolo in transito sarebbe rimasto coinvolto nello spaventoso incidente.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Le operazioni per rimuovere il mezzo pesante e il carico, che si è riversato sull’asfalto, hanno imposto la chiusura di 4 corsie (due in direzione di Milano e altrettante verso Venezia) tra Brescia Est e Desenzano. Inevitabili i disagi per il traffico: code per decine di chilometri in entrambi i sensi di marcia. Come mostrano le immagini di BresciaToday, l’intero carico si è riversato sull’asfalto: le operazioni per rimuovere i detriti e il tir sono ancora in corso e il traffico ancora congestionato.

