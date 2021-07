Tamponamento a catena tra mezzi pesanti, traffico in tilt in autostrada

L'incidente, che ha coinvolto 3 tir, si è registrato questa mattina in A4 nel territorio di Pianiga, in prossimità dello svincolo per la tangenziale di Mestre

Un incidente, avvenuto alle 9.50 di oggi, al chilometro 374 dell'autostrada A4 Padova-Venezia in direzione Milano, ha coinvolto tre mezzi pesanti, provocando il ferimento di una persona e bloccando il traffico. L'incidente, che ha coinvolto 3 tir, si è registrato alle 9.50 al chilometro 373 dell'A4, in territorio di Pianiga, in prossimità dello svincolo per la tangenziale di Mestre. Solo uno dei conducenti avrebbe riportato lievi ferite ed è stato preso in carico dal personale del 118.

Grosse ripercussioni si sono registrate invece sul fronte del traffico, con la colonna di veicoli che ha cominciato ad allungarsi sempre di più per lo scorrimento estremamente rallentato. Ad un'ora dall'incidente, Cav segnalava più di 5 chilometri di coda.