Tragedia allo svincolo dell'autostrada: si schiantano un camion e un furgone

Tragedia nella notte in autostrada. È di un morto il bilancio di un incidente avvenuto sull'A4, a poche decine di metri dal casello di Ospitaletto, in provincia di Brescia: la vittima è un uomo di 55 anni di origini straniere, a quanto pare alla guida di un furgone che si sarebbe schiantato contro un camion, per cause in corso di accertamento, condotto da un 46enne che avrebbe invece riportato solo ferite lievi.

Lo schianto si è verificato intorno alle 2.15 a poche decine di metri dallo svincolo e secondo una prima ipotesi potrebbe essere stato provocato dalla scarsa visibilità. Gli approfondimenti sono stati affidati alla polizia stradale intervenuta per i rilievi. Sul posto anche i vigili del fuoco, un'automedica e un'ambulanza della Croce Verde. Il 55enne sarebbe morto sul colpo, l'altro conducente è stato invece ricoverato in codice verde all'ospedale di Ome.