Suv contro camion sull'A4: tragedia all'alba, morto un ragazzo

Tremendo incidente all'alba sull'A4. Un ragazzo di soli 20 anni ha perso la vita in uno schianto tra un suv e un camion avvenuto sabato 23 dicembre poco dopo il casello di Marcallo Mesero, nel Milanese ma a poca distanza dal confine con il Piemonte. L'incidente ha coinvolto una Volkswagen T Roc con a bordo due ragazzi e un mezzo pesante. L'impatto è stato violentissimo: l'auto è stata trasformata in un ammasso di lamiere e per liberare i due occupanti è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Per il 20enne però non c'era più nulla da fare: sarebbe morto sul colpo. Il suo amico, che sembra fosse alla guida del veicolo, è stato invece trasportato in ospedale in codice giallo, in condizioni delicate. Praticamente illeso, invece, il guidatore del camion. Da una prima ricostruzione sembra che la macchina abbia violentemente tamponato l'angolo del mezzo pesante. Sarà compito della polizia stradale ricostruire la dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità.