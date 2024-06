La Panda finisce contro un camion e resta schiacciata: morta una ragazza

Un'auto che finisce conto un camion, una ragazza muore sul colpo e un'altra persona è grave in ospedale. È stato il caos nella tarda serata di ieri, 19 giugno, sull'autostrada A4 per un incidente. Lo scontro è avvenuto nella corsia in direzione Trieste, poco dopo l'area di servizio Arino Est nel comune di Dolo (Venezia). La vittima è una ventenne.

Secondo le prime informazioni, la Fiat Panda sulla quale viaggiava la ragazza ha tamponato violentemente l'autoarticolato che la precedeva. La giovane è morta, l'uomo che le sedeva accanto è rimasto ferito mentre il conducente del mezzo pesante è illeso.

Come spiega VeneziaToday, i primi soccorsi sono stati prestati da un vigile del fuoco di Udine di passaggio, che ha iniziato le operazioni di rianimazione cardiopolmonare in attesa dell'arrivo delle ambulanze. Sono intervenuti anche i pompieri da Mira e Padova, che hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato i soccorsi del 118. Nonostante i soccorsi, il medico ha dovuto dichiarare la morte della ragazza. Sul posto sono poi intervenuti, oltre alla Polstrada, il Suem 118, i vigili del fuoco e il personale di Cav-Concessioni Autostradali Venete, con gli ausiliari della viabilità.