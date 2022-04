Paura in autostrada: auto si ribalta e prende fuoco

Attimi di panico ieri, 9 aprile, per un incidente avvenuto lungo l'autostrada A16 Napoli - Canosa, a Tufino, in direzione Napoli. Il conducente di un'auto ha perso il controllo: la vettura prima è finita contro un mezzo pesante, poi si è ribaltata prendendo fuoco. Le fiamme hanno avvolto il veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avellino e di Nola. Alla guida dell'auto c'era un ragazzo di 22 anni originario di Avellino, che è miracolosamente riuscito a tirarsi fuori dall'abitacolo e che è stato portato in ospedale per accertamenti.

