Tragedia in autostrada, auto si ribalta: muoiono marito e moglie

Una tragedia stradale quella che si è verificata oggi lunedì 3 ottobre sull'autostrada E45, all'uscita di San Carlo: una Fiat Panda blu si è ribaltata all'altezza dello svincolo mentre viaggiava in direzione Cesena. Il bilancio dell'incidente è terribile: 2 morti e un ferito grave. L'incidente è accaduto alle 13:30 e due delle persone presenti in macchina sono morte praticamente sul colpo, l'altra è stata trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena in condizioni gravi. Come riporta CesenaToday sull'auto viaggiava una famiglia: marito e moglie hanno perso la vita, mentre il figlio è rimasto gravemente ferito.

La macchina prima di ribaltarsi sulla carreggiata ha colpito il cartello che indica l'uscita dello svincolo. Sul luogo dell'incidente si sono precipitate due ambulanze, un'auto medicalizzata e anche l'elicottero per i soccorsi che si è alzato in volo da Bologna. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e la Polizia stradale.