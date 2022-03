Incidente mortale in autostrada: auto vola giù dal viadotto

Incidente mortale nella notte sull'autostrada A20 Messina-Palermo. Intorno all'una un'auto si è schiantata contro il guard-rail ed è volata giù da un viadotto tra gli svincoli di Rometta e Villafranca Tirrena, nel Messinese. Il conducente della vettura, 52 anni, è morto sul colpo mentre il figlio, che si trovava in auto con la vittima, è rimasto gravemente ferito ed è stato portato in ospedale.

Secondo le prime informazioni non sarebbero coinvolti altri veicoli. L'auto sarebbe uscita fuori strada per cause ancora da accertare: avrebbe divelto la barriera protettiva per poi finire in una scarpata ribaltandosi più volte. Il 52enne sarebbe morto quasi sul colpo. Il figlio è stato estratto dalle lamiere dell'auto dai soccorritori giunti sul posto e trasportato al Policlinico. La prognosi è riservata. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia stradale per i rilievi del caso.