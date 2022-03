Minibus di religiosi finisce fuori strada: almeno tre morti e diversi feriti

I vigili del fuoco stanno intervenendo a Cerignola, provincia di Foggia, per un incidente che ha coinvolto sulla A16 il minibus di un istituto religioso. Al momento risultano 4 deceduti e 9 feriti. Lo scontro è avvenuto intorno alle 17.40 di oggi 13 marzo nel tratto che collega Candela a Cerignola, al km 156 in direzione Canosa. Nel sinistro è rimasto coinvolto un furgoncino con a bordo un gruppo di suore, almeno una decina.

Per cause ancora in corso d'accertamento, il mezzo è uscito fuori strada e si è accartocciato. Per due di loro non c'è stato nulla fare. Non ci sono conferme sulle condizioni degli altri occupanti. Sul posto stanno operando alcune squadre dei vigili del fuoco. Sono intervenute tre ambulanze del 118 e l'elisoccorso.