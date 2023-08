Schianto in autostrada, furgone si ribalta: sei feriti

Sei persone sono rimaste ferite nel terribile incidente stradale avvenuto nella mattina di oggi, giovedì 10 agosto, sul raccordo autostradale Torino-Pinerolo all'altezza dello svincolo di Orbassano, in direzione di Pinerolo (Torino). Secondo una prima ricostruzione, si è trattato di uno scontro frontale tra un furgone Fiat Ducato della compagnia di spedizioni Dhl e un'auto Audi A3.

Il primo si è ribaltato in carreggiata, la seconda è andata in testacoda. I vigili del fuoco dei distaccamenti di Torino Lingotto e Rivalta di Torino sono intervenuti per estrarre persone intrappolate nei mezzi. Con loro anche le ambulanze dei sanitari, gli agenti della polizia stradale di Pinerolo e gli ausiliari dell'Ativa. È stato istituito l'obbligo di uscita a Orbassano con rientro a Candiolo. Un primo bilancio parla di sei feriti: due uomini, due donne e due bambini trasportati negli ospedali Cto di Torino, San Luigi di Orbassano e di Rivoli.

