Travolto da un camion mentre è fermo con l'auto in corsia d'emergenza, morto 55enne

Travolto da un camion mentre è fermo in corsia di emergenza. È morto così a Palermo un uomo di 55 anni. La vittima è Giuseppe Rizzo. L'incidente è avvenuto intorno alle 8 di oggi, 16 gennaio, sull'autostrada Palermo-Mazara nella carreggiata in direzione Palermo all’altezza di Leroy Merlin. L'uomo, come riporta PalermoToday, era alla guida della propria utilitaria quando si è accostato al guardrail per cause da accertare. In quel momento è sopraggiunto un camion che lo ha travolto.

L'autotrasportatore non si sarebbe accorto dell’auto ferma nella corsia d’emergenza e il mezzo pesante si è schiantato contro la vettura, trascinandola per oltre una sessantina di metri. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo di Rizzo dalle lamiere. I sanitari del 118 hanno tentato per oltre un’ora di rianimarlo. Per lui però non c’era più nulla da fare. La salma del 55enne è stata portata all’obitorio del Policlinico in attesa di ulteriori disposizioni da parte della Procura.

Il camionista è stato ascoltato dagli agenti della polizia stradale, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale.