Esce con moglie e figli dalla pizzeria e viene travolto da un'auto

Un uomo di 49 anni è morto nella tarda serata di ieri travolto da un'auto sulla variante est di Avellino. Insieme a moglie, figli e amici aveva trascorso la serata in una pizzeria in Contrada Novesoldi ad Atripalda. All'uscita del locale la comitiva stava per raggiungere le auto parcheggiate sul lato opposto della strada quando è sopraggiunta un'auto che ha investito e ucciso sul colpo l'uomo sbalzandolo a decine di metri di distanza. Sul posto è prontamente giunta anche una volante della polizia di stato e un'ambulanza del 118 ma, per l'uomo, non c'era più nulla da fare.

Sul posto sono arrivate le pattuglie della Polstrada e le ambulanze del 118. L'arteria, che collega la città al casello autostradale dell'A16 Napoli-Canosa, è rimasta bloccata per alcune ore in entrambe le direzioni. Indagini sono in corso per accertare la dinamica della tragedia e le eventuali responsabilità.