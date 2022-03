Incidente frontale tra furgone e scuolabus

Brutto incidente in via Giaveno ad Avigliana, in provincia di Torino, nel pomeriggio di oggi. All'altezza dell'incrocio con via Sacra di San Michele (il cosiddetto bivio per la Mortera) si sono scontrati un furgone contro uno scuolabus che stava trasportando numerosi bambini.

L'autista del furgone è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Rivoli in condizioni non gravi, come anche cinque piccoli che sono stati medicati sul posto. Oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco delle squadre di Grugliasco Allamano e Avigliana e la polizia locale. La strada è stata chiusa al traffico.