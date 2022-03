Uomo muore schiacciato da una trivella

Tragedia oggi, 18 marzo, in un'azienda agricola di Massa Marittima nel Grossetano. Un uomo di 65 anni è rimasto schiacciato da un macchinario ed è morto. In un primo momento si pensava che la vittima fosse un operaio, ma i carabinieri hanno poi chiarito che si trattava di un amico del titolare dell'azienda. Secondo una prima ricostruzione il 65enne era a poca distanza dall'amico, il quale stava manovrando una trivella che serve a piantare i pali nelle vigne. Per motivi da accertare la vittima è rimasta schiacciata dall'attrezzo. I soccorsi sono stati allertati immediatamente. Sul posto anche il 118 e l'elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimare il 65enne è stato vano. I militari dell'Arma stanno conducendo le indagini per chiarire l'esatta dinamica.