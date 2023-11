Incidente mentre è in vacanza all'estero: grave un'italiana di 22 anni

Una ragazza originaria di Chiavenna (Sondrio) è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale a Bali, in Indonesia. Si tratta di Nicole Del Curto, 22 anni. Come si legge su SondrioToday, la giovane è stata soccorsa e portata in ospedale. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

Da quanto si apprende la ragazza era in vacanza con un'amica. È stata investita da un'auto mentre era in moto e ha riportato fratture multiple e scomposte. La famiglia si è messa subito in viaggio per raggiungere la ragazza.

"In queste ore - ha commentato Luca Della Bitta, sindaco di Chiavenna - in molti sono venuti a conoscenza della situazione della nostra Nicole, vittima di un incidente a Bali in Indonesia. In accordo con la sua famiglia comunico che Nicole non è in pericolo di vita, la sua situazione medica è stabile e si trova ricoverata in un centro medico. Nei prossimi giorni dovrà essere sottoposta a importanti interventi chirurgici con un costo non ancora quantificato. La raccolta di fondi, avviata da un'amica che si trova con lei, è affidabile e per chi lo desidera può essere un aiuto alla famiglia per sostenere le spese mediche da affrontare nelle prossime settimane".

Lo stesso sindaco spiega che la vicenda è seguita dal ministero degli Esteri e dell'Economia.

Continua a leggere su Today.it...