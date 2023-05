Ubriaco al volante investe bambino di sei anni e scappa

Ha investito con la sua Audi un bimbo di sei anni e invece di fermarsi per accertarsi delle sue condizioni, è scappato. Un uomo di 40 anni a Palermo è stato denunciato. Oltre all'aggravante dell'omissione di soccorso, gli viene contestata anche la guida in stato di ebbrezza. Una volta rintracciato infatti, è risultato positivo all'alcol test.

L'incidente è avvenuto in via Marchese di Roccaforte. A permettere alla polizia municipale di rintracciare il pirata della strada è stata la prontezza di spirito dei genitori del piccolo che hanno fornito marca e targa dell'auto. Il bambino è rimasto ferito in modo lieve ed è stato medicato al pronto soccorso pediatrico di Villa Sofia.