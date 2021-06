Un uomo che chiede aiuto, una donna scomparsa e un cadavere su una barca: giallo sul Garda

Un uomo arrivato a riva nella notte a cui sono stati prestati i soccorsi, una donna dispersa e un cadavere trovato su una seconda imbarcazione di legno vicino la riva. E’ un vicenda intricata quella a cui stanno lavorando i carabinieri di Brescia, dopo essere stati allertati dalla Guardia costiera.

Come riporta anche BresciaToday, al momento rimangono tutti da delineare i contorni di ciò che è successo nella notte nel tratto di lago tra Salò e San Felice del Benaco, sul Garda, dove ieri c'era una grande festa per il passaggio della Mille Miglia, mentre oggi si piange la scomparsa di un uomo, del quale al momento non sono state diffuse le generalità.

Mentre gli uomini della scientifica sono impegnati nelle indagini e nei rilievi a bordo dell'imbarcazione dove è stato trovato un uomo morto, continuano le ricerche della donna che potrebbe essere caduta in acqua in quello che sembrerebbe essere stato uno scontro fra imbarcazioni.