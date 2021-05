Scontro tra due barche: morto un uomo, la moglie sotto shock

L'incidente è avvenuto stamattina a Olbia, in provincia di Sassari: la vittima è un 69enne lombardo che si trovava su una barca a vela insieme alla compagna

Un uomo di 69 anni di origini ha perso la vita in uno scontro tra due imbarcazioni avvenuto nella mattina di oggi, sabato 29 maggio, nella Marina di Portisco a Olbia, in provincia di Sassari. I mezzi della Guardia Costiera e della Capitaneria di Porto sono giunti sul posto per soccorere le persone coinvolte nell'incidente e ricostruire la dinamica.

Scontro tra barche a Olbia: morto un 69 anni

L'incidente è avvenuto intorno alle 11,30 e ha visto coinvolto un piccolo natante a vela, su cui viaggiava l'uomo con la moglie, e un semicabinato di 12 metri, con passeggeri a bordo. Sul posto, dopo l'allarme, sono giunte due Motovedette della Guardia Costiera e una Motovedetta della Guardia di Finanza. Il 69 enne è morto per i gravi traumi subiti dopo lo scontro col semicabinato, la moglie è stata soccorsa in forte stato di shock.

L'imbarcazione a motore è stata scortata fino a riva dove ha trovato il Magistrato di turno e gli uomini della Guardia Costiera, mentre la barca a vela è stata rimorchiata da una ditta specializzata verso il porto di Porto Cervo.