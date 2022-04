Scontro frontale tra due auto: morto un uomo, ferite tre donne

Un morto e tre feriti. É questo il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 aprile, sulla strada provinciale 235 tra Santeramo e Gioia del Colle, in provincia di Bari. La vittima è un uomo di 49 anni, originario di Santeramo in Colle, sempre nel Barese.Sul tragico sinistro sono in corso accertamenti dei carabinieri che stanno ancora ricostruendo la dinamica. Nell'impatto sono state coinvolte una Peugeot e una Fiat Punto. Il 49enne è morto sul colpo.

Tre persone sono rimaste ferite in modo grave, due di esse in prognosi riservata, e sono state trasportate al Policlinico di Bari e al vicino ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Tra loro, tutte di Santeramo in Colle, c'è anche la moglie dell'uomo che ha perso la vita. Stando alle indagini, uno dei due veicoli ha invaso l'altra corsia. Al momento dell'incidente la strada era bagnata per la pioggia. Questi elementi sono al vaglio dei militari di Santeramo in Colle per accertare compiutamente la dinamica e le responsabilità. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenute le ambulanze del 118 mentre i vigili del fuoco sono stati impegnati per estrarre le persone coinvolte dalle lamiere.