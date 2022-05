Auto finisce contro un muretto: tragedia nella notte

Un ragazzo di 19 anni è morto e altri due giovani (tra cui una minorenne) sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nella notte, poco dopo le 4, in via Asiago a Bassano del Grappa (Vicenza). I pompieri accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l'auto finita fuori strada, una Mercedes A 180, ed estratto i tre giovani rimasti incastrati nell’abitacolo. Purtroppo, come riferisce VicenzaToday, nonostante i soccorsi del personale sanitario, il medico ha dovuto dichiarare la morte di un 19enne. Gli altri due feriti sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate alle prime luci dell'alba.