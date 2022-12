Incidente frontale in curva: donna muore sotto gli occhi del marito

Tragico incidente a Borgo di Terzo nella Bergamasca dove nella notte tra venerdì e sabato due auto si sono scontrate frontalmente in prossimità di una curva. Ad avere la peggio è stata la moglie di uno dei due conducenti, la 60enne Giuseppina "Giusy" Cortesi: la donna – residente a Trescore Balneario – è morta sul colpo. Nell'incidente è rimasto ferito anche il marito, ma le sue condizioni non sembrano essere gravi, così come quelle delle altre due persone coinvolte, portate in ospedale in codice giallo. Sulla tragedia sono in corso gli accertamenti della Polizia stradale.