Scontro tra due auto all'alba: morto un uomo di 46 anni

Un uomo di 46 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto all'alba di oggi, giovedì 3 dicembre, sulla strada tra Bevagna e Foligno, in provincia di Perugia. Per cause ancora da accertare, due automobili si sono scontrate, con una delle due vetture che è finita in un fosso ai margini della strada.

Incidente a Bervagna (Perugia): morto un uomo di 46 anni

Sul luogo dell'incidente, avvenuto intorno alle ore 6.20, sono intervenuti i vigili del fuoco di Foligno, la polizia stradale, i carabinieri e il 118: le due auto coinvolte sono una vecchia 126 e una Lancia Y. Ad avere la peggio è stato l'uomo alla guida della 126, un 46enne residente a Bevagna, deceduto nello schianto.

A bordo dell'altra auto c'era una donna, trasportata in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non destano preoccupazione. Per permettere agli agenti di effettuare i rilevamenti di sorta la Sr316 è stata chiusa al traffico per alcune ore.