Golf sbanda e si schianta: un giovane morto e due feriti gravi

Grave incidente sulla strada a scorrimento veloce che collega Bono a Ozieri, in provincia di Sassari: in uno schianto sulla provinciale 10 del Goceano, la cui dinamica non è ancora stata accertata, è morto Paolo Zarra, 30 anni, di Berchiddeddu.

Due persone che viaggiavano con lui, un uomo di Orune e uno di Orotelli, sono rimaste ferite in modo grave e sono state trasportate all’ospedale San Francesco di Nuoro. La Golf che viaggiava verso Buddusò avrebbe sbandato per poi terminare la sua corsa contro un terrapieno, l'impatto è stato molto violento.