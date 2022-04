Un 19enne ha perso il controllo dell'auto, che ha tranciato un tubo del metano innescando un incendio per poi rovesciarsi dalla parte opposta della strada, rimanendo incastrata con il motore in fiamme. Provvidenziale l'intervento di due giovani che hanno salvato la vita al ragazzo, fermando un autobus e spegnendo le fiamme con l'estintore del mezzo prima dell'arrivo dei pompieri. È successo venerdì mattina poco prima delle 9 lungo via Gasparona a Breganze, in provincia di Vicenza.

Incidente a Breganze oggi: esce di strada e l'auto trancia un tubo di metano

I vigili del fuoco arrivati da Bassano del Grappa hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto il giovane 19enne dalla Fiat 500. Il ragazzo è stato preso in cura dai sanitari del Suem, mentre il personale della squadra ha monitorato il tubo di metano che è stato spento all'arrivo del tecnico della rete gas per essere tappato.

Sul posto per i rilievi dell'incidente sono intervenuti i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.