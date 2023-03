In auto contro mezzo militare, lo schianto è devastante: veicoli distrutti, grave un giovane

Un uomo di 34 anni, che si trovava a bordo di una Audi A6, è ricoverato in rianimazione con fratture multiple in ospedale al 'Perrino' di Brindisi dopo un incidente con un mezzo militare della Brigata San Marco. L'impatto frontale tra la vettura ed un Fiat Iveco M40 è avvenuto lungo la complanare della strada statale 379 in direzione Sud tra Brindisi e Carovigno, con i due mezzi che viaggiavano in sensi di marcia opposti.

Lo scontro è stato talmente violento da far ribaltare l'imponente mezzo militare e ridurre a un groviglio di lamiere un'Audi A6. Lo schianto è avvenuto all’altezza della riserva marina di Torre Guaceto, intorno alle ore 22.30, al confine fra i territori di Brindisi e Carovigno, nell'agro del capoluogo. La dinamica è al vaglio della polizia locale.

Il veicolo della Marina era diretto verso Brindisi, riferisce BrindisiReport, e stava accompagnando dei militari impegnati in una marcia. L'Audi, condotta dal 34enne e senza nessun altro a bordo, procedeva in direzione nord. Pare fosse sprovvista di assicurazione e revisione. Solo ferite lievi per un militare coinvolto nell'incidente. La Procura di Brindisi ha disposto il sequestro dei mezzi per ulteriori accertamenti.