Tragico schianto frontale in galleria: un morto e 4 feriti

L'impatto tra le auto è stato violentissimo. Grave incidente stradale a Brusaporto (Bergamo): tre veicoli si sono scontrati in galleria, una donna di 44 anni ha perso la vita.

Incidente stradale a Brusaporto: c'è una vittima, 4 feriti

Il drammatico incidente nella serata di domenica 31 gennaio lungo la strada statale 42 a Brusaporto, sotto il ponte della nazionale che porta a Montenegrone. Da ricostruire la dinamica dell’accaduto, al lavoro c'è la Polizia Stradale. Secondo quanto emerso finora, le auto coinvolte sono una Volkswagen Polo, una Fiat 500 e una Lancia Y. La donna al volante della Polo, Natalia Dovgalyuk, 44anni, di origini ucraine, che abitava a Montello, è morta sul colpo. Lascia un figlio di 18 anni.

Tutti trasportati in ospedale gli occupanti delle altre vetture: due giovani di 17 e 23 anni e un uomo e una donna di 41 e 50 anni. Sono all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, e le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto, per i soccorsi, sono intervenute tre ambulanze, l’automedica e i Vigili del fuoco. Gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuato a lungo i rilievi: starà a loro ricostruire dinamica e cause del grave incidente.