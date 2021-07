L'auto sbatte contro un muro e finisce in un fosso: morti marito e moglie

Dramma in provincia di Arezzo: due persone, marito e moglie, hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella mattina di oggi, sabato 31 luglio, nel comune di Bucine, in via Piana. L'autovettura con a bordo i coniugi è andata a sbattere contro un muretto, per poi finire la sua corsa in un fosso.

Deceduti i due occupanti dell'auto, un uomo di 87 anni ed una donna di 70 anni, entrambi residenti a Bucine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i mezzi sanitari del 118 e i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, sembra che il conducente del mezzo abbia perso il controllo del volante a causa dell'elevata velocità. Sono in corso gli accertamenti da parte dei militari dell'Arma.