Finisce nel burrone con l'auto, muore donna alla guida

Finisce in un burrone con l’auto e muore una donna di 78 anni. La tragedia è avvenuta in provincia di Torino dove la donna, al volante di un fuoristrada Suzuki Vitara avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Fatale per la sua vita è stato il fatto che oltre quella strada ci fosse un burrone. Infatti la macchina è precipitata nel vuoto per una trentina di metri.

Come ha riportato anche TorinoToday, sono stati inutili i soccorsi. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere la vettura e ad estrarre il corpo della pensionata originaria della Valle d’Aosta, ma per lei ormai non c’era più nulla da fare. Non è escluso che la 78enne possa aver perso il controllo dell'auto a seguito di un malore. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri.