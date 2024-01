Bus di linea si scontra con un furgone: un morto e tre feriti

Un morto e tre feriti, tra cui due minorenni. Questo il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 3 gennaio, in provincia di Asti. Intorno alle ore 19.45, sulla strada provinciale 25 nel territorio di Cessole, un pullman della Bus Company partito da Acqui Terme e diretto a Cortemilia, si è scontrato contro un furgone. Nel violento impatto ha perso la vota l'autista dell'autobus, mentre dei tra i sei passeggeri, sono rimaste ferite non gravemente due ragazze, trasportate all'ospedale infantile di Alessandria.

Il terzo ferito è l'uomo che si trovava alla guida del furgone, ricoverato invece all'ospedale ad Acqui Terme. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco e i carabinieri di Canelli, di Bubbio e di Nizza Monferrato. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro tra i due mezzi sarebbe avvenuto in prossimità di una curva che porta al rettilineo con cui si entra in paese, un tratto già finito al centro delle attenzioni dell'amministrazione locale. Entrambi i veicoli, dopo l'impatto, hanno terminato la loro corsa fuori dalla carreggiata. Serviranno ulteriori approfondimenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.