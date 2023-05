Bus fuori controllo: abbatte un semaforo e finisce fuori strada

A Quartu Sant'Elena, comune di quasi 70mila abitanti alle porte di Cagliari, un bus del trasporto pubblico è uscito di strada, sembra per un malore dell'autista. Per fortuna all'interno del mezzo non era presente nessun passeggero e non si sono registrati feriti gravi. L'incidente è avvenuto intorno alle 7,30 di venerdì mattina in prossimità di piazza Padre Pio.

Il malore avrebbe colpito il conducente nei pressi di un incrocio pedonale e su una strada piuttosto trafficata. Il conducente si sarebbe accasciato sul volante lasciando il mezzo senza controllo. In quel momento il bus procedeva a rilento, probabilmente anche a causa del traffico, circostanza che potrebbe aver evitato conseguenze ben peggiori. Il mezzo ha prima travolto un semaforo e alcune piante, per poi finire la sua corsa contro un albero in un prato attiguo all'incrocio. Sul posto il 118 e la polizia locale. L'autista è stato subito soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti. Non sarebbe in gravi condizioni.