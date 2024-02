Viene cacciato da un locale, sale in auto e investe il buttafuori

Viene cacciato da un locale e come reazione sale in auto e investe il buttafuori per poi scappare. La "vendetta" è stata registrata dalle telecamere di sorveglianza e la polizia ha arrestato l'automobilista.

L'incidente è avvenuto a Napoli, in via Crispi, tra il 28 e il 29 gennaio. Secondo quanto si legge su NapoliToday, all'interno di un locale era scoppiata una lite e così un addetto alla sicurezza ha allontanato uno dei contendenti. L'uomo inizialmente si è allontanato, ma poi è ritornato a bordo della sua autovettura investendo il buttafuori che si trovava all'esterno del locale. La visione delle immagini di videosorveglianza e alcune testimonianze hanno permesso di rintracciare il pirata della strada. L'uomo, 46 anni, è stato sottoposto a fermo con l'accusa di tentato omicidio. Il buttafuori è stato portato al'ospedale Cardarelli e operato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I titolari del locale, assistiti dagli avvocati Angelo Pisani e Fabrizio Chianese, hanno reso noto che si costituiranno parte civile nel processo.

Leggi le altre notizie di cronaca su Today.it...