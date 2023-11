Va a caccia ma viene attaccato da un cinghiale: portato via in elicottero

Un cacciatore di 62 anni è stato ferito in modo grave da un cinghiale durante una battuta di caccia a Scarlino, in provincia di Grosseto. Le ferite riportate dal 62enne sono state talmente gravi che è stato richiesto l’intervento del servizio di elisoccorso. Il cacciatore è stato trasferito in codice rosso in ospedale. Da una prima ricostruzione pare che il cinghiale abbia attaccato il cacciatore dentro al bosco mentre era alla "posta", ossia in appostamento mentre aspettava la selvaggina.

