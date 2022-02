Cacciatore scambiato per una preda, centrato e ucciso da un proiettile

Tragedia in provincia di Cuneo. Poco prima delle 8 di oggi, sabato 12 febbraio, un cacciatore di Carmagnola di 32 anni è morto durante una battuta di caccia. Secondo quanto racconta TorinoToday, l'uomo era con un amico nei boschi di Baldissero d'Alba, in località Baroli. A esplodere il colpo, secondo le prime indicazioni, un terzo cacciatore che, da distanza elevata avrebbe scambiato la vittima per una preda.

In soccorso del 32enne sono intervenuti i sanitari del 118, ma non c’è stato nulla da fare. La vittima era un operaio elettricista, ma aveva la passione per la caccia ereditata dal nonno. I carabinieri stanno conducento ulteriori acceramenti.