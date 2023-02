Tragedia nell'ultimo giorno di caccia, Giovanni ucciso da un colpo partito per sbaglio

Tragedia a Pitigliano (Grosseto) dove un uomo di 53 anni è morto mentre era impegnato in una battuta di caccia con tre amici. Giovanni Stentella, originario di Narni, è stato colpito e ucciso da un colpo che secondo una prima ricostruzione è partito per sbaglio dall'arma di uno dei compagni. I tre hanno chiamato subito i soccorsi, ma per Stentella era tardi. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno svolgendo le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. Attivato anche l'elisoccorso Pegaso.

Stentella aveva gestito per anni un'attività di parrucchiere e la caccia era una delle sue passioni. L'incidente nell'ultimo giorno prima della chiusura della stagione venatoria. Secondo quanto appreso, i quattro amici erano a caccia di colombacci. Non è chiaro se il colpo che ha ucciso Stentella sia partito per sbaglio mentre i quattro stavano pranzando o se uno dei compagni sia inciampato mentre mirava una preda.