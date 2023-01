Incidente stradale: bimba di 8 anni in coma

Incidente stradale lungo la statale 130, a Decimomannu, in provincia di Cagliari, dove è rimasta coinvolta una famiglia intera. E’ in condizioni gravissime una bambina di otto anni, in coma dopo lo schianto. La piccola è stata intubata e trasportata d’urgenza all’ospedale più vicino, dove è ricoverata al reparto di Terapia intensiva.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio dopo le 17, quando un’auto con a bordo una mamma e due bambini piccoli, è stata tamponata con violenza da un furgone. L’impatto è stato violentissimo. Anche la madre e l’altro bambino di quattro anni sono stati portati in ospedale in codice rosso ma non sarebbero in pericolo di vita.

Mamma e figli sono rimasti incastrati tra le lamiere, per liberarli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche un’ambulanza, un’automedica e i carabinieri, che dovranno accertare la dinamica dell’incidente.