Sbaglia corsia e si schianta: la moglie muore sul colpo, il figlio è grave

Tragico schianto sulle strade del Piemonte. Una donna di 31 anni è morta e il figlio di 5 anni è ricoverato in gravi condizioni. Il grave incidente stradale è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì sulla strada provinciale SS26 Chivasso-Aosta, all'altezza di Caluso, nel Canavese.

L'incidente stradale a Caluso

La Fiat Stilo, guidata da un uomo di 26 anni, per cause in corso d'accertamento, ha invaso la corsia interessata da lavori di ampliamento, chiusa al traffico e segnalata, schiantandosi contro i materiali di risulta e ribaltandosi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La moglie dell'uomo è deceduta sul colpo, mentre il figlio di 5 anni è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Regina Margherita di Torino. L'uomo, condotto all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino per accertamenti e prelievi ematici, non è in pericolo di vita. Secondo quanto scrive TorinoToday, la famiglia risiede nel campo rom di Ivrea.