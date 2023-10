Tir investe un cervo che finisce dentro la cabina: morti il camionista e l'animale

Un tir ha centrato in pieno un cervo sulla strada provinciale 1, a Marziai, frazione del comune di Quero Vas, in provincia di Belluno. L'autista del camion, un 35enne, è morto sul colpo. Nell'impatto ha perso la vita anche l'animale, che ha sfondato la cabina di guida del tir, finendoci dentro. Il mezzo pesante è finito fuori strada, ribaltandosi. L'incidente ha coinvolto parzialmente anche un'altra vettura, ma per fortuna l'automobilista è uscito illeso.

L'incidente in cui ha perso la vita il camionista, che viaggiava in direzione Belluno, è avvenuto alle 7 del mattino. Per l'autotrasportatore non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento, con ambulanza ed elisoccorso, dei sanitari del Suem. La cabina di guida del camion è stata devastata dal cervo che, nell'impatto, ha sfondato il vetro.

I vigili del fuoco, arrivati da Feltre e Belluno con l'ausilio dell'autogru, hanno messo in sicurezza il mezzo e l'area. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi necessari.

