Camion perde il carico di lamiere: auto travolta

Percorre una strada provinciale e davanti a sé ha un camion che trasporta lamiere, quando improvvisamente il mezzo perde il carico e si trova investito dalle lastre. Spaventoso incidente oggi, venerdì 7 aprile, per un automobilista che si trovava sul ponte del Dojrone, sulla strada provinciale 175, a Rivalta di Torino. La sua station wagon è stata colpita dalle lamiere, rimanendo pressoché distrutta. Il conducente, come scrive Davide Petrizzelli su TorinoToday, è stato trasportato in ambulanza al vicinissimo ospedale San Luigi di Orbassano. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Moncalieri, che hanno dovuto chiudere il cavalcavia sulla tangenziale, e i vigili del fuoco. L'incidente ha causato problemi di viabilità in tutta la zona.