Il suo furgone resta schiacciato tra due camion: uomo in condizioni disperate

Gravissimo incidente stradale oggi, lunedì 22 maggio, nel Padovano. Si è verificato un tamponamento a catena lungo la strada Postumia a San Pietro in Gù e un furgoncino è rimasto letteralmente schiacciato tra due camion. Il conducente del mezzo è in condizioni gravissime. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere.

Una volta liberato dall'abitacolo, l'autista è stato affidato alle cure dei sanitari del Suem 118 e portato in ospedale con l'elisoccorso. È in prognosi riservata.