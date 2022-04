Col cane sullo scooter: muoiono entrambi in incidente

Incidente mortale nella tarda serata di ieri a Marano, in provincia di Napoli. Uno scooter, a bordo del quale viaggiavano un 45enne di Marano e il suo cane, si è scontrato con un'auto all'interno della quale viaggiavano due studenti maggiorenni. Il 45enne è morto sul colpo, insieme al suo cane. I due a bordo dell'auto sono rimasti illesi. Sono in corso indagini dei Carabinieri per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità. La salma è stata sequestrata per l'autopsia.