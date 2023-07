Scontro moto-furgone: morti due minorenni

Due ragazzi di 17 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 luglio 2023, in un incrocio alle porte di Canosa di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Secondo quanto riporta l'Anda si tratta di Domenico Di Nunno e Antonio Lovino, entrambi originari di Canosa. I due erano in sella a una moto che, per cause in corso di accertamento, è entrata in collisione con un furgone Iveco. Per uno dei due l'impatto è stato fatale ed è morto sul colpo, l'altro invece è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale ad Andria.

La procura di Trani potrebbe aprire una inchiesta per omicidio stradale a carico del conducente del furgone e disporre l'autopsia. Le indagini sono affidate agli agenti della polizia locale e sono coordinate dal magistrato della Procura di Trani, Francesco Aiello.

Continua a leggere su Today.it...