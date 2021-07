Auto prende fuoco dopo lo schianto frontale: muore ragazza di 16 anni

Il grave incidente stradale avvenuto alle 4 della notte tra sabato e domenica in via Costituente a Carbonia, nel Sulcis. Altre tre persone sono rimaste ferite

Ha perso la vita una ragazza di 16 anni: è lei la vittima di un grave incidente stradale avvenuto alle 4 della notte tra sabato e domenica in via Costituente a Carbonia, nel Sulcis. Altre tre persone sono rimaste ferite e tra queste una ragazzina che è stata ricoverata in gravi condizioni.

La dinamica e le cause dello schianto non sono chiare. Una Opel Corsa condotta da un 18enne e con a bordo la vittime e gli altri tre ragazzini si è scontrata frontalmente contro una Ford Focus condotta da un 36enne. La Corsa ha preso fuoco.

Sul posti in pochi minuti si sono precipitati soccorritori e vigili del fuoco, oltre che i carabinieri del Radiomobile di Carbonia. vani tutti i soccorsi per la 16enne. Gli altri tre feriti, due dei quali con fratture, traumi e ustioni dovuti all'incendio dell'auto, sono stati trasportati all'ospedale Sirai.