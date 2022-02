Due moto contro un'auto: amici bikers muoiono sul colpo nello schianto devastante

Lo schianto è stato devastante. Il bilancio è pesante: due motociclisti morti. L'incidente stradale è avvenuto poco dopo le 18 di mercoledì 23, a Caresana, in provincia di Vercelli. Il punto dello scontro è la provinciale 4, all’altezza della Cascina Scarampa, tra Caresana e Pezzana.

Le due persone che viaggiavano su due moto differenti si sarebbero scontrate contro un’auto che viaggiava in direzione opposta. La dinamica non è chiara ed è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute con 118 e vigili del fuoco. La strada è stata a lungo bloccata per permettere i soccorsi.

A perdere la vita sono stati Angiolino Pedersani, 68 anni di Caresana, e Valerio Pellegrini, 65 di Candia nella Lomellina. Alla guida della vettura, una Nissan Micra, c’era un ragazzo di 28 anni di Pezzana, rimasto ferito e trasportato in ospedale per accertamenti. Insieme alle due vittime c'era poco distante un terzo motociclista, rimasto illeso. I tre bikers erano amici di vecchia data.