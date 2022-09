Lo schianto auto-moto è devastante: centauro morto sul colpo

Un uomo di circa 60 anni è morto mercoledì pomeriggio in un incidente stradale sulla provinciale 393 (in questo tratto denominata via Chieri) a Carmagnola, grosso comune non lontano da Torino.

La moto su cui viaggiava, in direzione di Villastellone, si è scontrata con un'auto che procedeva nel senso opposto ed era in fase di svolta a sinistra. L'urto è avvenuto contro una macchina che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe dovuto svoltare in via Molinasso dalla provinciale. Avrebbe invaso la corsia proprio mentre sopraggiungeva la moto.

La dinamica precisa della tragedia è al vaglio degli agenti della polizia locale. Vani tutti i tentativi dei sanitari di rianimare il centauro, che ha perso la vita sul posto.