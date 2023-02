Cede un pezzo del carro di Carnevale, tre feriti

Paura al Carnevale di Follonica (Grosseto). Oggi, domenica 12 febbraio, un pezzo del carro dedicato al film "Ritorno al futuro" si è staccato mentre i carristi lo stavano allestendo per la prima sfilata in programma nel pomeriggio. Tre persone sono rimaste ferite.

In piazza XXV aprile sono intervenuti i sanitari del 118. I feriti, tutti volontari per l'organizzazione dell'evento, sono stati soccorsi e portati in ospedale per accertamenti. Il carro è stato posto sotto sequestro dai carabinieri che sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco. I feriti, secondo quanto riferito dal sindaco Andrea Benini, non sono in gravi condizioni e sono sempre stati vigili.

Un episodio simile risale al 2017 quando un parte del carro del rione Cassarello cadde su un lato provocando il ferimento di sette persone.