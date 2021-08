Tragedia sulla provinciale, due giovani in Vespa travolti e uccisi da un'auto

Due giovani hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella serata dell'1 agosto alle porte di Carpaneto, lungo la strada provinciale 29 per Zena. Si tratta di un ragazzo e una ragazza tra i 20 e i 30 anni (al momento la loro identità è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri) che erano in sella a una Vespa che è stata tamponata e travolta da un'auto a gran velocità. Sono morti entrambi sul colpo.

Tutto è accaduto introno alle 22, lungo il rettilineo alle porte di Carpaneto. La ricostruzione della dinamica della tragedia è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola che sono intervenuti sul posto con diverse pattuglie.

Da una prima ricostruzione pare che i due giovani stessero percorrendo la Provinciale in direzione di Zena, quando alle loro spalle è arrivata una Volkswagen Golf, condotta da un giovane, e che, pare a gran velocità, ha centrato in pieno la Vespa, scaraventandola a decine di metri di distanza. Il ragazzo e la ragazza, per la violenza dell'impatto, sono stati sbalzati dalla sella, prima sul parabrezza della Golf che è andato in frantumi, e poi a terra sull'asfalto, davanti all'ingresso di un piccolo complesso residenziale, lungo un tratto non illuminato della Provinciale. Chi abita lì intorno, udita la gran botta, si è precipitato fuori trovando i due corpi a terra sull'asfalto: durante l'impatto i due giovani hanno anche perso il casco che indossavano.

Scattati immediatamente i soccorsi, il 118 ha inviato sul posto l'automedica dell'ospedale di Piacenza, l'autoinfermieristica della postazione di Cadeo e un'ambulanza della Pubblica assistenza di Carpaneto. I soccorritori purtroppo non hanno potuto fare nulla per i due giovani che erano morti sul colpo.

Mentre i carabinieri chiudevano la strada al traffico, è arrivata in supporto anche una squadra di vigili del fuoco. Ora sono in corso le indagini dei carabinieri per accertare con precisione l'identità delle due vittime, e anche per chiarire le circostanze del tragico impatto: qualcuno (ma la testimonianza è da accertare) avrebbe riferito che forse la Vespa non avrebbe avuto le luci posteriori accese, e il conducente della Golf, che è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Piacenza completamente sotto choc, se la sarebbe trovata davanti all'improvviso.